Криштиану Роналду решил вернуться в "Спортинг"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в скором времени подпишет контракт с португальским "Спортингом". Форвард хочет помочь своему родному клубу в Лиге чемпионов, сообщает Cuatro.

Криштиану Роналду в "Спортинге"

Последнее препятствие для перехода — переговоры с "Ювентусом". У "Спортинга" нет денег на компенсацию туринцам, поэтому Роналду хочет расторгнуть действующий контракт бесплатно. Итальянский клуб может пойти на такой шаг, чтобы сэкономить — зарплата Криштиану за год составляет 30 млн евро.

Вероятность трансфера увеличится, если "Ювентус" не выйдет в Лигу чемпионов. За два тура до финиша Серии А туринцы занимают пятое место, уступая "Интеру", "Аталанте", "Милану" и "Наполи". В главный турнир УЕФА от Италии выходят четыре команды. Кроме того, существует вероятность санкций со стороны УЕФА из-за участия "Юве" в проекте Суперлиги.

Криштиану Роналду

"Спортинг" же точно сыграет в Лиге чемпионов. Лиссабонцы в этом сезоне выиграли португальский чемпионат впервые за 19 лет. Роналду уже купил роскошный особняк за 7 млн евро в Лиссабоне. Нападающего не смущает даже существенная потеря в зарплате. Контракт должен быть подписан на два года.

Роналду в "Спортинге"

"Спортинг" заприметил Роналду в 1997 году на одном из турниров. Тогда нападающий занимался в школе "Насьонала". "Переход" обошелся лиссабонской команде в 22,5 тыс. евро.

За основной состав "Спортинга" Роналду отыграл 50 официальных матчей, в которых забил десять мячей. После первого же успешного сезона-2002/03 форвард ушёл в "Манчестер Юнайтед" за 15 млн евро.

Со "Спортингом" Роналду выиграл только Суперкубок Португалии, после чего добавил 28 трофеев в составе "МЮ", "Реала" и "Ювентуса", а также титулы чемпиона Европы и победителя Лиги наций со сборной Португалии.

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