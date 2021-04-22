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Стал известен состав лыжной сборной России на олимпийский сезон

Спорт

На заседании президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) был утверждён состав сборной России на сезон-2021/22. Первые гонки Кубка мира пройдут в конце ноября в Финляндии. В феврале 2022 года состоятся Олимпийские игры в Пекине.

Стал известен состав лыжной сборной России на олимпийский сезон

Состав сборной России по лыжным гонкам

ФЛГР традиционно разделила лыжников на четыре группы. Руководить ими будут Маркус Крамер, Олег Перевозчиков, Егор Сорин и Юрий Бордавко.

Всего в состав команды для централизованной подготовки вошли 39 лыжников и лыжниц.

Группа Крамера

  • Евгений Белов.
  • Александр Бессмертных.
  • Артём Мальцев.
  • Глеб Ретивых.
  • Сергей Устюгов.
  • Алиса Жамбалова.
  • Юлия Ступак.
  • Христина Мацокина.

Группа Олега Перевозчикова

  • Сергей Ардашев.
  • Кирилл Киливнюк.
  • Андрей Ларьков.
  • Андрей Мельниченко.
  • Артём Николаев.
  • Илья Порошкин.
  • Илья Семиков.
  • Антон Тимашов.
  • Иван Якимушкин.

Группа Егора Сорина

  • Иван Горбунов.
  • Дмитрий Жуль.
  • Денис Филимонов.
  • Алёна Баранова.
  • Лилия Васильева.
  • Кристина Кускова.
  • Наталия Мекрюкова.
  • Анна Нечаевская.
  • Анастасия Рыгалина.
  • Екатерина Смирнова.
  • Татьяна Сорина.
  • Вероника Степанова.
  • Анастасия Фалеева.

Группа Бородавко

  • Александр Большунов.
  • Денис Спицов.
  • Александр Терентьев.
  • Алексей Червоткин.
  • Анастасия Кулешова.
  • Анна Грухвина.
  • Яна Кирпиченко.
  • Мария Истомина.
  • Наталья Непряева.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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