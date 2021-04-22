Стал известен состав лыжной сборной России на олимпийский сезон

На заседании президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) был утверждён состав сборной России на сезон-2021/22. Первые гонки Кубка мира пройдут в конце ноября в Финляндии. В феврале 2022 года состоятся Олимпийские игры в Пекине.
ФЛГР традиционно разделила лыжников на четыре группы. Руководить ими будут Маркус Крамер, Олег Перевозчиков, Егор Сорин и Юрий Бордавко.
Всего в состав команды для централизованной подготовки вошли 39 лыжников и лыжниц.
Группа Крамера
Группа Олега Перевозчикова
Группа Егора Сорина
Группа Бородавко
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