Акции "Ювентуса" рухнули после остановки Суперлиги

Акции футбольного клуба "Ювентус" потеряли в цене около 15% после новостей о том, что проект Суперлиги прекращает своё существование. В ночь на 21 апреля английские клубы вышли из созданного два дня назад чемпионата.
В понедельник цена акций достигла самого высокого уровня за последний год — 0,911 евро за штуку. В среду она упала до 0,779 евро, сообщает AFP.
"Ювентус" считается одним из зачинщиков "бунта" против УЕФА. Президент клуба Андреа Аньелли после объявления о Суперлиге ушёл с поста главы Ассоциации европейских клубов (ECA) и члена исполкома УЕФА.
Глава УЕФА Александер Чеферин назвал Аньелли лжецом и заявил, что он предал европейский футбол.
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