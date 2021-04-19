Макрон и Джонсон отреагировали на создание футбольной Суперлиги

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон высказали своё мнение по поводу создания футбольной Суперлиги. В воскресенье, 18 апреля, 12 клубов выступили с официальным заявлением по поводу нового европейского турнира.

Джонсон заявил, что создание Суперлиги — слишком радикальный шаг, а также большой удар по болельщикам и футболу в целом.

"Суперлига нанесла удар в сердце футбола и привела в замешательство всех английских болельщиков. Клубы, которые решили участвовать в Суперлиге, должны ответить перед болельщиками и футбольным сообществом за такие радикальные шаги", — приводит The Sun слова Джонсона.

Макрон поблагодарил французские клубы, которые не стали участвовать в Суперлиге. Президент Франции заявил, что поддержит все шаги УЕФА и ФИФА по сохранению целостности еврокубков.

"Президент приветствует позицию французских клубов, отказаться от участия в Суперлиге, которая угрожает принципам единства и спортивных заслуг. Власти Франции поддержат все шаги французских федерации и лиги УЕФА и ФИФА для защиты целостности соревнований, национальных или европейских", — приводит пресс-служба французского главы слова Макрона.