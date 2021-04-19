УЕФА в понедельник, 19 апреля, может объявить об отмене полуфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Такое решение может стать ответом на официальный пресс-релиз 12 клубов о создании Суперлиги.
18 апреля стало известно о том, что в новую Суперлигу вошли:
Также к этим клубам могут присоединиться "Бавария", "Лейпциг" и "Порту". Европейские команды хотят проводить ежегодный турнир и играть посреди недели во время матчей Лиги чемпионов.
Отмена полуфинальных матчей ЛЧ и ЛЕ этого сезона может стать первым ответом на создание Суперлиги. В полуфиналах Лиги чемпионов выступают три "бунтаря" — "Реал", "Челси" и "Манчестер Сити". В Лиге Европы два таких клуба — "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".
Также УЕФА ранее объявил о том, что будет противостоять созданию Суперлиги всеми способами. Игроки, которые будут выступать в новом турнире, не смогут играть за сборные.
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