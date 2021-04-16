Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на командном ЧМ в Осаке

На командном чемпионате мира по фигурному катанию в Осаке завершилась короткая программа у спортивных пар. Соревнования выиграли россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов, действующие чемпионы мира.

За свой прокат Мишина и Галлямов набрали 73,77 балла. Второй стала итальянская пара Николь Делла Моники и Маттео Гуаризе (66,09), третьей — японская пара Рики Миюры и Рюити Кихары (65,82).

Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 73,77. Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия) — 66,09. Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) — 65,82. Алекса Книрим — Брендон Фрэйзер (США) — 65,68. Клео Амон — Денис Стрекалин (Франция) — 61,37. Лори-Энн Матте — Тьерри Ферлан (Канада) — 54,91.

Россия лидирует на командном ЧМ по фигурному катанию

Первое место Мишиной и Галлямова принесло сборной России 12 очков в турнирную таблицу командного ЧМ. Отрыв россиян от американцев увеличился до пяти очков.

Ранее победу в ритм-танце одержали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Короткую программу у женщин выиграла Анна Щербакова, а Елизавета Туктамышева стала второй. У мужчин пятый результат показал Михаил Коляда, седьмой — Евгений Семененко.

Россия — 61 очко. США — 56. Япония — 52. Италия — 36. Франция — 34. Канада — 30.

Соревнования сегодня продолжатся мужской произвольной программой.