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Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на командном ЧМ в Осаке

Спорт » Фигурное катание

На командном чемпионате мира по фигурному катанию в Осаке завершилась короткая программа у спортивных пар. Соревнования выиграли россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов, действующие чемпионы мира.

За свой прокат Мишина и Галлямов набрали 73,77 балла. Второй стала итальянская пара Николь Делла Моники и Маттео Гуаризе (66,09), третьей — японская пара Рики Миюры и Рюити Кихары (65,82).

  1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 73,77.
  2. Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия) — 66,09.
  3. Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) — 65,82.
  4. Алекса Книрим — Брендон Фрэйзер (США) — 65,68.
  5. Клео Амон — Денис Стрекалин (Франция) — 61,37.
  6. Лори-Энн Матте — Тьерри Ферлан (Канада) — 54,91.

Россия лидирует на командном ЧМ по фигурному катанию

Первое место Мишиной и Галлямова принесло сборной России 12 очков в турнирную таблицу командного ЧМ. Отрыв россиян от американцев увеличился до пяти очков.

Ранее победу в ритм-танце одержали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Короткую программу у женщин выиграла Анна Щербакова, а Елизавета Туктамышева стала второй. У мужчин пятый результат показал Михаил Коляда, седьмой — Евгений Семененко.

  1. Россия — 61 очко.
  2. США — 56.
  3. Япония — 52.
  4. Италия — 36.
  5. Франция — 34.
  6. Канада — 30.

Соревнования сегодня продолжатся мужской произвольной программой.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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