На командном чемпионате мира по фигурному катанию в Осаке завершилась короткая программа у спортивных пар. Соревнования выиграли россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов, действующие чемпионы мира.
За свой прокат Мишина и Галлямов набрали 73,77 балла. Второй стала итальянская пара Николь Делла Моники и Маттео Гуаризе (66,09), третьей — японская пара Рики Миюры и Рюити Кихары (65,82).
Первое место Мишиной и Галлямова принесло сборной России 12 очков в турнирную таблицу командного ЧМ. Отрыв россиян от американцев увеличился до пяти очков.
Ранее победу в ритм-танце одержали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Короткую программу у женщин выиграла Анна Щербакова, а Елизавета Туктамышева стала второй. У мужчин пятый результат показал Михаил Коляда, седьмой — Евгений Семененко.
Соревнования сегодня продолжатся мужской произвольной программой.
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