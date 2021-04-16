Стало известно расписание финальной серии Кубка Гагарина

ЦСКА и "Авангард" вышли в финал Кубка Гагарина. Армейцы в плей-офф КХЛ обыграли "Спартак" (4-0), "Локомотив" (4-3) и СКА (4-1). Омский клуб победил "Автомобилист" (4-1), "Металлург" (4-0) и "Ак Барс" (4-3).

ЦСКА в четвёртый раз вышел в финал Кубка Гагарина, "Авангард" — в третий. Эта финальная серия повторяет сезон-2019/20, когда армейцы одержали победу со счётом 4-0.

Расписание финальной серии Кубка Гагарина

Финальная серия начнётся 18 апреля на площадке ЦСКА. При необходимости седьмой матч будет сыгран 30 апреля.

18 апреля, 18.00. ЦСКА — "Авангард". Москва. Трансляция — "Матч ТВ".

20 апреля. ЦСКА — "Авангард". Москва.

22 апреля. "Авангард" — ЦСКА. Балашиха.

24 апреля. "Авангард" — ЦСКА. Балашиха.

26 апреля. ЦСКА — "Авангард"*. Москва.

28 апреля. "Авангард" — ЦСКА*. Балашиха.

30 апреля. ЦСКА — "Авангард"*. Москва.