Стало известно расписание финальной серии Кубка Гагарина

ЦСКА и "Авангард" вышли в финал Кубка Гагарина. Армейцы в плей-офф КХЛ обыграли "Спартак" (4-0), "Локомотив" (4-3) и СКА (4-1). Омский клуб победил "Автомобилист" (4-1), "Металлург" (4-0) и "Ак Барс" (4-3).
ЦСКА в четвёртый раз вышел в финал Кубка Гагарина, "Авангард" — в третий. Эта финальная серия повторяет сезон-2019/20, когда армейцы одержали победу со счётом 4-0.
Финальная серия начнётся 18 апреля на площадке ЦСКА. При необходимости седьмой матч будет сыгран 30 апреля.
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