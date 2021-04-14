Туктамышева показала своё состояние после 12 часов сна

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала фотографию после 12 часов сна. Спортсменка пережила длительный перелёт из Москвы во Владивосток, после чего отправилась в японскую Осаку на командный чемпионат мира.

"Я проспала почти 12 часов. Вот это действительно доброе утро!" — написала Лиза в Instagram.

Турнир пройдёт с 15 по 8 апреля. Туткамышева будет капитаном российской команды.

Вместе с Туктамышевой в женском катании выступит чемпионка мира Анна Щербакова. Также участие в турнире примут:

мужчины — Михаил Коляда, Евгений Семененко;

пары — Анастасия Мишина и Александр Галлямов;

танцы на льду — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Фигуристы покажут короткие и произвольные программы. За каждое выступление спортсменам будут начисляться очки в соответствии с занятым местом.

Сборная России ранее ни разу не выигрывала командный чемпионат мира.

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