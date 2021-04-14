Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала фотографию после 12 часов сна. Спортсменка пережила длительный перелёт из Москвы во Владивосток, после чего отправилась в японскую Осаку на командный чемпионат мира.
"Я проспала почти 12 часов. Вот это действительно доброе утро!" — написала Лиза в Instagram.
Турнир пройдёт с 15 по 8 апреля. Туткамышева будет капитаном российской команды.
Вместе с Туктамышевой в женском катании выступит чемпионка мира Анна Щербакова. Также участие в турнире примут:
Фигуристы покажут короткие и произвольные программы. За каждое выступление спортсменам будут начисляться очки в соответствии с занятым местом.
Сборная России ранее ни разу не выигрывала командный чемпионат мира.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Москва раскрыла план Вашингтона по отдаче России "кусочка" Украины в обмен на закрытие "Северного потока - 2" и "адских санкций" против неё. Ставки повышаются.