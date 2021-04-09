Мусаев станет главным тренером "Краснодара-2"

Бывший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев может остаться в клубе. 37-летнему специалисту предложили должность тренера "Краснодара-2", выступающего в ФНЛ.

У Мусаева есть и другие предложения. Пока тренер находится в отпуске.

Мусаев работает в системе "Краснодара" с 2011 года. С 2018 по 2021 год специалист возглавлял первую команду клуба. Вместе с тренером "быки" впервые в истории вышли в групповой этап Лиги чемпионов.