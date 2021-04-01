Биатлонистка Ушкина не откажется от переезда в Румынию после ЧР

Биатлонистка Наталья Ушкина заявила, что не откажется от перехода в сборную Румынии. 24-летняя спортсменка уже оформила все документы, но станет участницей румынской команды только в следующем сезоне.

Пока же Ушкина выступает на чемпионате России в Ханты-Мансийске. В спринте биатлонистка заняла второе место, после чего выиграла гонку преследования.

"От перехода меня не отговаривали. Мне пока никто ничего и не говорил, но я вряд ли соглашусь остаться. Я уже перешагнула черту и, наверное, не отступлю", — заявила Ушкина после гонки.

Ранее Ушкина не добивалась подобного успеха на чемпионате России. Она дважды становилась серебряным призёром в неолимпийских видах — командной гонке и гонке патрулей.

Сборная Румынии — одна из самых слабых в Кубке мира. Команда в следующем сезоне сможет заявить одну биатлонистку для участия в гонках. Сейчас в составе команды выступают экс-россиянки Анастасия Толмачёва и Елена Чиркова.