Биатлонистка Наталья Ушкина заявила, что не откажется от перехода в сборную Румынии. 24-летняя спортсменка уже оформила все документы, но станет участницей румынской команды только в следующем сезоне.
Пока же Ушкина выступает на чемпионате России в Ханты-Мансийске. В спринте биатлонистка заняла второе место, после чего выиграла гонку преследования.
"От перехода меня не отговаривали. Мне пока никто ничего и не говорил, но я вряд ли соглашусь остаться. Я уже перешагнула черту и, наверное, не отступлю", — заявила Ушкина после гонки.
Ранее Ушкина не добивалась подобного успеха на чемпионате России. Она дважды становилась серебряным призёром в неолимпийских видах — командной гонке и гонке патрулей.
Сборная Румынии — одна из самых слабых в Кубке мира. Команда в следующем сезоне сможет заявить одну биатлонистку для участия в гонках. Сейчас в составе команды выступают экс-россиянки Анастасия Толмачёва и Елена Чиркова.
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