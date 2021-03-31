Большунов и Терентьев выиграли скандальный командный спринт на ЧР

Команда Архангельской области в составе Александра Большунова и Александра Терентьева выиграла командный спринт на чемпионате России по лыжным гонкам.
Второе место с отставанием в 1,8 секунды заняла сборная Сахалинской области, за которую выступали Иван Кириллов и Андрей Краснов. Третьими с отставанием в 7,6 секунды финишировали тюменцы Денис Спицов и Иван Якимушкин.
Один из полуфинальных забегов в Тюмени завершился скандалом. На финише Владислав Афанасьев из Удмуртии и Антон Быков из Татарстана устроили драку.
Быков накричал на Афанасьева и ударил его ногой. В ответ лыжник из Удмуртии получил палкой и несколько крепких словечек. Спортсменов удалось успокоить, а причину потасовки установить так и не удалось.
Команды Афанасьева и Быкова в итоге не смогли финишировать в первой десятке.
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