Большунов и Терентьев выиграли скандальный командный спринт на ЧР

Команда Архангельской области в составе Александра Большунова и Александра Терентьева выиграла командный спринт на чемпионате России по лыжным гонкам.

Второе место с отставанием в 1,8 секунды заняла сборная Сахалинской области, за которую выступали Иван Кириллов и Андрей Краснов. Третьими с отставанием в 7,6 секунды финишировали тюменцы Денис Спицов и Иван Якимушкин.

Скандал в полуфинале

Один из полуфинальных забегов в Тюмени завершился скандалом. На финише Владислав Афанасьев из Удмуртии и Антон Быков из Татарстана устроили драку.

Быков накричал на Афанасьева и ударил его ногой. В ответ лыжник из Удмуртии получил палкой и несколько крепких словечек. Спортсменов удалось успокоить, а причину потасовки установить так и не удалось.

Команды Афанасьева и Быкова в итоге не смогли финишировать в первой десятке.