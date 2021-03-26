Трусова готовит три четверных прыжка перед произвольной программой

Российская фигуристка Александра Трусова провела тренировку перед произвольной программой на чемпионате мира в Стокгольме. Спортсменка попыталась сделать три четверных прыжка.

Трусовой чисто удалось выполнить каскад четверной лутц - тройной тулуп. Четверной сальхов и четверной тулуп россиянка выполнила с помарками. У фигуристки было мало времени на раскатку, сообщает РИА Новости.

Турсова неудачно выступила в короткой программе на чемпионате мира, набрав 64,82 балла. Перед произвольной программой лидирует Анна Щерабкова с оценкой 81,00.

В пятницу вечером Трусова выйдет на лёд под 13-м номером. Выступление спортсменки начнётся в 22.11 по московскому времени.