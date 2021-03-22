Российская легкоатлетка Куличенко перейдёт в сборную Кипра

Российская прыгунья в высоту Елена Куличенко сообщила, что сменит гражданство. 20-летняя легкоатлетка будет выступать за сборную Кипра.

"Я планирую выступать за Кипр", — приводит ТАСС слова Куличенко.

Куличенко является серебряным призёром зимнего чемпионата России для 20-летних. Лучший результат спортсменки в карьере — прыжок на 1,87 м.

Ранее сборную России покинул шестовик Матвей Волков. Он выступает за сборную Белоруссии. На турнире в Лодзи спортсмен показал лучший результат для 18-летних — прыжок на 5,60 м.

Из-за отстранения ВФЛА Россия может выставить в этом году не более десяти легкоатлетов на международные труниры.