Российский теннисист Аслан Карацев впервые в карьере поднялся в топ-30 рейтинга ATP. На прошедшей неделе он выиграл турнир серии 500 в Дубае, победив в финале Ллойда Харриса из ЮАР (6:3, 6:2).
В обновлённом рейтинге Карацев занимает 27-е место, поднявшись на 15 строчек. Опережают открытие этого сезона три россиянина — Даниил Медведев (второй в рейтинге), Андрей Рублёв (восьмой) и Карен Хачанов (22-й).
Возглавляет рейтинг ATP серб Новак Джокович. Изменений в первой десятке по сравнению с прошлой неделей не произошло.
Дарья Касаткина выиграла турнир WTA в Санкт-Петербурге. В финале она победила Маргариту Гаспарян (6:3, 2:1, отказ). Россиянка вернулась в топ-50 рейтинга и теперь занимает 42-е место.
В первой сотне рейтинга девять россиянок. Выше Касаткиной идут Екатерина Александрова, Светлана Кузнецова и Вероника Кудерметова.
В первой десятке никаких изменений не произошло — австралийка Эшли Барти остаётся первой ракеткой мира.
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