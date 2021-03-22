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Карацев впервые поднялся в топ-30, Касаткина вернулась в топ-50

Спорт » Одиночные виды » Теннис

Российский теннисист Аслан Карацев впервые в карьере поднялся в топ-30 рейтинга ATP. На прошедшей неделе он выиграл турнир серии 500 в Дубае, победив в финале Ллойда Харриса из ЮАР (6:3, 6:2).

Карацев впервые поднялся в топ-30, Касаткина вернулась в топ-50

В обновлённом рейтинге Карацев занимает 27-е место, поднявшись на 15 строчек. Опережают открытие этого сезона три россиянина — Даниил Медведев (второй в рейтинге), Андрей Рублёв (восьмой) и Карен Хачанов (22-й).

Возглавляет рейтинг ATP серб Новак Джокович. Изменений в первой десятке по сравнению с прошлой неделей не произошло.

  • 1. Новак Джокович (Сербия) — 12008 очков.
  • 2. Даниил Медведев (Россия) — 9940.
  • 3. Рафаэль Надаль (Испания) — 9670.
  • 4. Доминик Тим (Австрия) — 8625.
  • 5. Стефанос Циципас (Греция) — 6950.
  • 6. Роджер Федерер (Швейцария) — 6375.
  • 7. Александр Зверев (Германия) — 6070.
  • 8. Андрей Рублев (Россия) — 5101.
  • 9. Диего Шварцман (Аргентина) — 3640.
  • 10. Маттео Берреттини (Италия) — 3453.
  • 22. Карен Хачанов (Россия) — 2200.
  • 27. Аслан Карацев (Россия) — 1888.

Возвращение Касаткиной

Дарья Касаткина выиграла турнир WTA в Санкт-Петербурге. В финале она победила Маргариту Гаспарян (6:3, 2:1, отказ). Россиянка вернулась в топ-50 рейтинга и теперь занимает 42-е место.

В первой сотне рейтинга девять россиянок. Выше Касаткиной идут Екатерина Александрова, Светлана Кузнецова и Вероника Кудерметова.

В первой десятке никаких изменений не произошло — австралийка Эшли Барти остаётся первой ракеткой мира.

  • 1. Эшли Барти (Австралия) — 9186.
  • 2. Наоми Осака (Япония) — 7835.
  • 3. Симона Халеп (Румыния) — 7255.
  • 4. София Кенин (США) — 5760.
  • 5. Элина Свитолина (Украина) — 5370.
  • 6. Каролина Плишкова (Чехия) — 5205.
  • 7. Серена Уильямс (США) — 4915.
  • 8. Арина Соболенко (Беларусь) — 4815.
  • 9. Бьянка Андрееску (Канада) — 4735.
  • 10. Петра Квитова (Чехия) — 4571.
  • 34. Екатерина Александрова (Россия) — 1900.
  • 35. Светлана Кузнецова (Россия) — 1865.
  • 37. Вероника Кудерметова (Россия) — 1820.
  • 42. Дарья Касаткина (Россия) — 1710.

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Автор: Артём Пермяков
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