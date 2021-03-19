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Министр спорта предложил новую мелодию на замену гимна России

Спорт

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что Россия предложила использовать музыку Чайковского во время Олимпиады-2020 в Токио вместо гимна РФ. По его словам, этот вопрос сейчас рассматривают международные организации.

Министр спорта предложил новую мелодию на замену гимна России

Ранее минспорта предложило использовать песню "Катюша" во время церемоний награждения на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Гимн России запрещён по решению Спортивного арбитражного суда (CAS).

На предложение использовать "Катюшу" в CAS ответили отказом. До Олимпиады российская сторона хочет утвердить мелодию Чайковского.

"Рассматривается активно вопрос использования на церемониях музыки Чайковского. Это хорошее предложение, демонстрирует интерес к культуре. Если эта мелодия получит поддержку, мы будем рады, опыт её использования уже есть", — приводит ТАСС слова Матыцина.

Фрагмент из Концерта №1 Петра Чайковского звучал во время награждения спортсменов на чемпионате мира по конькобежному спорту. Эта же мелодия будет использоваться во время чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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