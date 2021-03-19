Министр спорта предложил новую мелодию на замену гимна России

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что Россия предложила использовать музыку Чайковского во время Олимпиады-2020 в Токио вместо гимна РФ. По его словам, этот вопрос сейчас рассматривают международные организации.

Ранее минспорта предложило использовать песню "Катюша" во время церемоний награждения на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Гимн России запрещён по решению Спортивного арбитражного суда (CAS).

На предложение использовать "Катюшу" в CAS ответили отказом. До Олимпиады российская сторона хочет утвердить мелодию Чайковского.

"Рассматривается активно вопрос использования на церемониях музыки Чайковского. Это хорошее предложение, демонстрирует интерес к культуре. Если эта мелодия получит поддержку, мы будем рады, опыт её использования уже есть", — приводит ТАСС слова Матыцина.

Фрагмент из Концерта №1 Петра Чайковского звучал во время награждения спортсменов на чемпионате мира по конькобежному спорту. Эта же мелодия будет использоваться во время чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме.