Защитник "Спартака" Кутепов заменит Жирова в сборной России

В состав сборной России по футболу вызван защитник "Спартака" Илья Кутепов. По сообщению РФС, вызов связан с тем, что на сбор команды не сможет приехать игрок "Зандахаузена" Александр Жиров.

Немецкий клуб уведомил РФС о том, что в случае поездки Жирова со сборной России в Словакию у футболиста могут возникнуть проблемы из-за коронавирусных ограничений. Между этой страной и Германией существуют ограничения по поездкам на государственном уровне.

РФС уточняет, что Жиров приедет на первые два матча против Мальты и Словении, а на третью игру в заявке его заменит Кутепов.

Календарь матчей России

24 марта. Мальта — Россия. Та-Али.

27 марта. Россия — Словения. Сочи.

30 марта. Словакия — Россия. Трнава.

Не играл полгода

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему Кутепов не попал в первоначальную заявку команды.

"Что касается Кутепова, он один матч сыграл, полгода не играл. Не знаем, что в следующие полгода будет", — заявил Черчесов "Чемпионату".

Футболист продолжительное время восстанавливался после травмы. На данный момент он провёл один полный матч в составе "Спартака".