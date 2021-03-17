Защитник "Спартака" Кутепов заменит Жирова в сборной России

В состав сборной России по футболу вызван защитник "Спартака" Илья Кутепов. По сообщению РФС, вызов связан с тем, что на сбор команды не сможет приехать игрок "Зандахаузена" Александр Жиров.
Немецкий клуб уведомил РФС о том, что в случае поездки Жирова со сборной России в Словакию у футболиста могут возникнуть проблемы из-за коронавирусных ограничений. Между этой страной и Германией существуют ограничения по поездкам на государственном уровне.
РФС уточняет, что Жиров приедет на первые два матча против Мальты и Словении, а на третью игру в заявке его заменит Кутепов.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему Кутепов не попал в первоначальную заявку команды.
"Что касается Кутепова, он один матч сыграл, полгода не играл. Не знаем, что в следующие полгода будет", — заявил Черчесов "Чемпионату".
Футболист продолжительное время восстанавливался после травмы. На данный момент он провёл один полный матч в составе "Спартака".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ловкое обращение президента России с канцелярскими предметами снова стало популярной новостью, вытеснившей из повестки проблемы обычных граждан.