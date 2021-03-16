Бобровский стал одним из лучших вратарей в истории НХЛ

Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский одержал шестую подряд победу в регулярном чемпионате НХЛ. Его команда обыграла "Чикаго" со счётом 6:3.
Россиянин в десятый раз в карьере провёл серию из шести победных матчей. По этому показателю он занимает шестое место в истории лиги, сообщает пресс-служба НХЛ.
Больше серий из шести побед на счету Мартина Бродера, Майка Вернона и Тони Эспозито (по 11), а также Жака Планта и Марк-Андре Флери (по 13).
В этом сезоне Бобровский провёл 16 матчей, в которых одержал 12 побед. "Флорида" возглавляет таблицу Центрального дивизиона.
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