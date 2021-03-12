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Донецкий "Шахтёр" и киевское "Динамо" почти вылетели из Лиги Европы

Спорт » Командные виды » Футбол

В четверг, 12 марта, состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. В большинстве пар исход противостояния можно с большой долей вероятности предугадать уже сейчас.

Донецкий "Шахтёр" и киевское "Динамо" почти вылетели из Лиги Европы
  • "Рома" (Италия) — "Шахтёр" (Украина) — 3:0. Голы: Пеллегрини, Эль-Шаарави, Манчини.

Римская команда в матче с "Шахтёром" действовала с большим преимуществом, а ошибки дончан в обороне привели к разгрому. Через неделю состоится ответный матч в Киеве, но отыграть отставание украинской команде, которая находится в кризисе, практически невозможно.

  • "Динамо" (Украина) — "Вильярреал" (Испания) — 0:2. Голы: Пау Торрес, Альбиоль.

Испанцы не могли выиграть в своём чемпионате на протяжении пяти матчей, но в Киеве сделали это без особых проблем. Команда Унаи Эмери имела возможность забивать больше, но ограничилась двумя голами. Похоже, запал "Динамо", который дал опытный Мирча Луческу, завершился на стадии 1/8 финала.

  • "Аякс" (Голландия) — "Янг Бойз" (Швейцария) — 3:0. Голы: Классен, Тадич, Броббей.
  • "Тоттенхэм" (Англия) — "Динамо" (Хорватия) — 2:0. Голы: Кейн (два).
  • "Гранада" (Испания) — "Мольде" (Хорватия) — 2:0. Голы: Молина, Сольдадо.
  • "Олимпиакос" (Греция) — "Арсенал" (Англия) — 1:3. Голы: Эль-Араби — Эдегор, Габриэл, Эль-Нени.

В ещё четырёх матчах фавориты подтвердили свой статус и практически сняли вопросы о победителе. "Аякс", "Гранада", "Тоттенхэм" и "Арсенал" станут участниками четвертьфинала, если в следующий четверг их соперники не сподобятся на сенсацию.

  • "Славия" (Чехия) — "Рейнджерс" (Шотландия) — 1:1. Голы: Станчу — Хеландер.

В выходные "Рейнджерс" десять лет спустя вернул себе чемпионский титул в Шотландии. Вероятно, команда неплохо отметила это событие, поэтому в первом тайме матча в Чехии выглядела слабо. "Славия" смогла воспользоваться состоянием соперника только один раз и пропустила в свои ворота. Исход противостояния пока неясен, но шотландцы в игре на своём поле будут явными фаворитами.

  • "Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Милан" (Италия) — 1:1. Голы: Траоре — Кьер.

Центральный матч 1/8 финала по праву стал самым интересным. "МЮ" и "Милан" создали достаточное количество моментов, чтобы сделать игру сверхрезультативной, но забили всего по одному голу. Вопрос с четвертьфиналистом в этой паре открыт, и здесь шансы команд действительно 50 на 50.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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