Директор "Спартака" рассказал о кандидатах на пост главного тренера

Управляющий директор "Спартака" Евгений Мележиков рассказал о том, как идёт подбор кандидатов на пост главного тренера команды. В конце сезона красно-белых покинет Доменико Тедеско. Немецкий специалист объявил о своём решении в конце 2020 года.

По словам Мележикова, в списке кандидатов на пост тренера "Спартака" будет не более пяти фамилий.

"Мы должны подходить профессионально, и не больше пяти кандидатур в нём должно быть", — приводит ТАСС слова Мележикова.

Также директор "Спартака" отметил, что сначала происходит подбор кандидатур, затем их утверждение. После этого руководство клуба определится с единственным кандидатом.

"Мы не просто формируем критерии, а уже подбираем главного тренера", — заявил Мележиков.