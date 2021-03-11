Управляющий директор "Спартака" Евгений Мележиков рассказал о том, как идёт подбор кандидатов на пост главного тренера команды. В конце сезона красно-белых покинет Доменико Тедеско. Немецкий специалист объявил о своём решении в конце 2020 года.
По словам Мележикова, в списке кандидатов на пост тренера "Спартака" будет не более пяти фамилий.
"Мы должны подходить профессионально, и не больше пяти кандидатур в нём должно быть", — приводит ТАСС слова Мележикова.
Также директор "Спартака" отметил, что сначала происходит подбор кандидатур, затем их утверждение. После этого руководство клуба определится с единственным кандидатом.
"Мы не просто формируем критерии, а уже подбираем главного тренера", — заявил Мележиков.
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