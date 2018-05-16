Американских пловцов поймали на допинге - золото отдадут россиянам

Аннулированы результаты сборной США в эстафетах на юниорском чемпионате мира — 2017 в Индианаполисе. Золото чемпионата переходит россиянам.



WADA подтвердило употребление допинга спортсменами США

Такое решение приняла специальная панель Международной федерации плавания (ФИНА). Причина в том, что в соревнованиях участвовал Мэтью Вилленбринг, сдавший положительную допинг-пробу на гидрохлоротиазид.

На этой неделе специальная панель ФИНА приняла решение лишить сборную США результатов в трех эстафетах, где участвовал Вилленбринг. В том числе речь идет и о мужской комбинированной эстафете. Именно в ней россияне Никита Третьяков, Евгений Сомов, Егор Куимов и Иван Гирев уступили 0,15 секунды в борьбе за первое место.

Стоит отметить, что американская сторона может оспорить решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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