Американских пловцов поймали на допинге - золото отдадут россиянам

Аннулированы результаты сборной США в эстафетах на юниорском чемпионате мира — 2017 в Индианаполисе. Золото чемпионата переходит россиянам.
Такое решение приняла специальная панель Международной федерации плавания (ФИНА). Причина в том, что в соревнованиях участвовал Мэтью Вилленбринг, сдавший положительную допинг-пробу на гидрохлоротиазид.
На этой неделе специальная панель ФИНА приняла решение лишить сборную США результатов в трех эстафетах, где участвовал Вилленбринг. В том числе речь идет и о мужской комбинированной эстафете. Именно в ней россияне Никита Третьяков, Евгений Сомов, Егор Куимов и Иван Гирев уступили 0,15 секунды в борьбе за первое место.
Стоит отметить, что американская сторона может оспорить решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
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