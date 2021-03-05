Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Мама Жанны Фриске рассказала, где находятся останки певицы
Премьер-министр Польши рассказал о новом рекорде страны в рамках ЕС
Тегеран указал Вашингтону "верный курс" по ядерной сделке
Власти Китая приготовили населению "пенсионный сюрприз"
Стали известны составы всех команд на мужскую эстафету КМ в Нове-Место
Минсельхоз объяснил, почему яйца стали "золотыми", а курица "взлетела"
Яну Кошкину засняли в постели со звездой КВН
Зеленский озаботился вопросом двойного гражданства украинцев
Сын Алибасова объяснил, почему Федосеева-Шукшина сохранила брак

Стали известны составы всех команд на мужскую эстафету лыжного ЧМ

Спорт

Чемпионат мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе продолжится мужской эстафетой. Гонка состоится 5 марта и начнётся в 15.15 по московскому времени.

Стали известны составы всех команд на мужскую эстафету лыжного ЧМ

Команду России, которая будет выступать под вторым номером, представят Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов.

В сезоне-2020/21 была проведена только одна эстафетная гонка. На этапе в Лахти победу одержала команда Норвегии, второй финишировала Финляндия.

Третье и четвёртое места заняли две команды России. Из-за конфликта финна Йони Мяки и Александра Большунова одна из российских команд была дисквалифицирована.

Старт-лист мужской эстафеты ЧМ по лыжным гонкам

  1. Норвегия: Пол Гульберг, Эмиль Иверсен, Ханс Холунн, Йоханнес Клебо.
  2. Россия: Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Александр Большунов.
  3. Франция: Уго Лапалю, Морис Манифика, Клеман Парисс, Жюль Ляпьер.
  4. Финляндия: Ристоматти Хакола, Ииво Нисканен, Пертту Хювяринен, Йони Мяки.
  5. Швеция: Юхан Хагстрем, Оскар Свенссон, Йенс Бурман, Вильям Поромаа.
  6. Германия: Юнас Доблер, Янош Брюггер, Лукас Бегль, Фридрих Мох.
  7. Казахстан: Евгений Величко, Виталий Пукхало, Олжас Климин, Наиь Башмаков.
  8. Швейцария: Беда Кли, Дарио Колонья, Джейсон Рюш, Роман Фюргер.
  9. США: Дэвид Норрис, Скотт Паттерсон, Симеон Хэмилтон, Гас Шумахер.
  10. Чехия: Михал Новак, Адам Феллнер, Петр Кноп, Ян Печоушек.
  11. Канада: Грэхэм Ритчи, Антуан Чир, Расселл Кеннеди, Реми Дароле.
  12. Литва: Модестас Вациулис, Таутвидус Строля, Эдвинас Симонутас, Паулюс Янускевичус.
  13. Бразилия: Мане Силва, Ставе Хестанд, Матеус Васконцеллус, Виктор Сантос.
  14. Венгрия: Адам Коня, Кристоф Лагле, Джаллай, Адам Буки.
  15. Эстония: Марко Килп, Каарел Корге, Алвар Алев, Мартин Химма.
  16. Латвия: Раймо Вигантс, Индулис Биксе, Никс Саулитис, Лаурис Карпакалейс.
  17. Япония: Наото Баба, Хироюки Миязава, Такацугу Уга, Кейшин Йошида.
  18. Польша: Мацей Старега, Камил Бури, Доминик Бури, Матеуш Харатик.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Мама Жанны Фриске рассказала, где находятся останки певицы
Стали известны составы всех команд на мужскую эстафету лыжного ЧМ
Премьер-министр Польши рассказал о новом рекорде страны в рамках ЕС
Тегеран указал Вашингтону "верный курс" по ядерной сделке
Власти Китая приготовили населению "пенсионный сюрприз"
Стали известны составы всех команд на мужскую эстафету КМ в Нове-Место
Минсельхоз объяснил, почему яйца стали "золотыми", а курица "взлетела"
Яну Кошкину засняли в постели со звездой КВН
Зеленский озаботился вопросом двойного гражданства украинцев
Сын Алибасова объяснил, почему Федосеева-Шукшина сохранила брак
Популярное
Бывший СССР
Как далеко зайдёт армия ЛДНР в новом Дебальцеве

Война с Украиной только начинается, вернее, она и не кончалась, и она не на жизнь, а на смерть.

Как далеко зайдёт армия ЛДНР в новом Дебальцеве
Лера Кудрявцева не сдержала слёз при виде больного Сафронова
Российский шоу-бизнес
Лера Кудрявцева не сдержала слёз при виде больного Сафронова
Новости спорта
Зажигательный танец Ступак после медали в эстафете попал на видео
Здоровье
В Пакистане родился полностью здоровый двухголовый младенец
Любовь Степушова Как далеко зайдёт армия ЛДНР в новом Дебальцеве Любовь Степушова Василий Амирджанов Нашедшего убийц прадеда обвинили в клевете Василий Амирджанов Усам Оздемиров От ЕАЭС к Большой Евразии: преодолевая трудный путь Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
В Эстонии призвали принять Россию такой, какая она есть. С чего бы вдруг?
Мир. Новости мира
Шесть губерний появятся в составе России - Жириновский
Павловский: Ельцина обязали уйти ещё летом 1999 года
Политика. Новости и аналитика
Павловский: Ельцина обязали уйти ещё летом 1999 года
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников