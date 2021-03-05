Стали известны составы всех команд на мужскую эстафету лыжного ЧМ
Чемпионат мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе продолжится мужской эстафетой. Гонка состоится 5 марта и начнётся в 15.15 по московскому времени.
Команду России, которая будет выступать под вторым номером, представят Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов.
В сезоне-2020/21 была проведена только одна эстафетная гонка. На этапе в Лахти победу одержала команда Норвегии, второй финишировала Финляндия.
Третье и четвёртое места заняли две команды России. Из-за конфликта финна Йони Мяки и Александра Большунова одна из российских команд была дисквалифицирована.
Старт-лист мужской эстафеты ЧМ по лыжным гонкам
- Норвегия: Пол Гульберг, Эмиль Иверсен, Ханс Холунн, Йоханнес Клебо.
- Россия: Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Александр Большунов.
- Франция: Уго Лапалю, Морис Манифика, Клеман Парисс, Жюль Ляпьер.
- Финляндия: Ристоматти Хакола, Ииво Нисканен, Пертту Хювяринен, Йони Мяки.
- Швеция: Юхан Хагстрем, Оскар Свенссон, Йенс Бурман, Вильям Поромаа.
- Германия: Юнас Доблер, Янош Брюггер, Лукас Бегль, Фридрих Мох.
- Казахстан: Евгений Величко, Виталий Пукхало, Олжас Климин, Наиь Башмаков.
- Швейцария: Беда Кли, Дарио Колонья, Джейсон Рюш, Роман Фюргер.
- США: Дэвид Норрис, Скотт Паттерсон, Симеон Хэмилтон, Гас Шумахер.
- Чехия: Михал Новак, Адам Феллнер, Петр Кноп, Ян Печоушек.
- Канада: Грэхэм Ритчи, Антуан Чир, Расселл Кеннеди, Реми Дароле.
- Литва: Модестас Вациулис, Таутвидус Строля, Эдвинас Симонутас, Паулюс Янускевичус.
- Бразилия: Мане Силва, Ставе Хестанд, Матеус Васконцеллус, Виктор Сантос.
- Венгрия: Адам Коня, Кристоф Лагле, Джаллай, Адам Буки.
- Эстония: Марко Килп, Каарел Корге, Алвар Алев, Мартин Химма.
- Латвия: Раймо Вигантс, Индулис Биксе, Никс Саулитис, Лаурис Карпакалейс.
- Япония: Наото Баба, Хироюки Миязава, Такацугу Уга, Кейшин Йошида.
- Польша: Мацей Старега, Камил Бури, Доминик Бури, Матеуш Харатик.