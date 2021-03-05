Стали известны составы всех команд на мужскую эстафету лыжного ЧМ

Чемпионат мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе продолжится мужской эстафетой. Гонка состоится 5 марта и начнётся в 15.15 по московскому времени.

Команду России, которая будет выступать под вторым номером, представят Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов.

В сезоне-2020/21 была проведена только одна эстафетная гонка. На этапе в Лахти победу одержала команда Норвегии, второй финишировала Финляндия.

Третье и четвёртое места заняли две команды России. Из-за конфликта финна Йони Мяки и Александра Большунова одна из российских команд была дисквалифицирована.

Старт-лист мужской эстафеты ЧМ по лыжным гонкам

Норвегия: Пол Гульберг, Эмиль Иверсен, Ханс Холунн, Йоханнес Клебо. Россия: Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Александр Большунов. Франция: Уго Лапалю, Морис Манифика, Клеман Парисс, Жюль Ляпьер. Финляндия: Ристоматти Хакола, Ииво Нисканен, Пертту Хювяринен, Йони Мяки. Швеция: Юхан Хагстрем, Оскар Свенссон, Йенс Бурман, Вильям Поромаа. Германия: Юнас Доблер, Янош Брюггер, Лукас Бегль, Фридрих Мох. Казахстан: Евгений Величко, Виталий Пукхало, Олжас Климин, Наиь Башмаков. Швейцария: Беда Кли, Дарио Колонья, Джейсон Рюш, Роман Фюргер. США: Дэвид Норрис, Скотт Паттерсон, Симеон Хэмилтон, Гас Шумахер. Чехия: Михал Новак, Адам Феллнер, Петр Кноп, Ян Печоушек. Канада: Грэхэм Ритчи, Антуан Чир, Расселл Кеннеди, Реми Дароле. Литва: Модестас Вациулис, Таутвидус Строля, Эдвинас Симонутас, Паулюс Янускевичус. Бразилия: Мане Силва, Ставе Хестанд, Матеус Васконцеллус, Виктор Сантос. Венгрия: Адам Коня, Кристоф Лагле, Джаллай, Адам Буки. Эстония: Марко Килп, Каарел Корге, Алвар Алев, Мартин Химма. Латвия: Раймо Вигантс, Индулис Биксе, Никс Саулитис, Лаурис Карпакалейс. Япония: Наото Баба, Хироюки Миязава, Такацугу Уга, Кейшин Йошида. Польша: Мацей Старега, Камил Бури, Доминик Бури, Матеуш Харатик.