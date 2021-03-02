Норвежский лыжник рассказал, как победить Большунова в "разделке"

Норвежский лыжник Симен Крюгер объяснил, как необходимо противостоять против россиянина Александра Большунова в 15-километровой гонке с раздельным стартом на чемпионате мира. "Разделка" в Оберстдорфе состоится 3 марта.

Крюгер рассчитывает, что будет стартовать после Большунова. Норвежец хочет контролировать россиянина во время гонки.

"Мы стартуем довольно поздно, так что к тому времени уже многое случится. Я рассчитываю, что буду стартовать в нескольких минутах позади Большунова", — приводит NRK слова Крюгера.

Большунов выиграл золото чемпионата мира в скиатлоне.