Норвежский лыжник рассказал, как победить Большунова в "разделке"

Норвежский лыжник Симен Крюгер объяснил, как необходимо противостоять против россиянина Александра Большунова в 15-километровой гонке с раздельным стартом на чемпионате мира. "Разделка" в Оберстдорфе состоится 3 марта.
Крюгер рассчитывает, что будет стартовать после Большунова. Норвежец хочет контролировать россиянина во время гонки.
"Мы стартуем довольно поздно, так что к тому времени уже многое случится. Я рассчитываю, что буду стартовать в нескольких минутах позади Большунова", — приводит NRK слова Крюгера.
Большунов выиграл золото чемпионата мира в скиатлоне.
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