Стал известен состав сборной России на скиатлон ЧМ по лыжным гонкам

Стал известен состав сборной России на мужской скиатлон чемпионата мира в Оберстдорфе. Гонка состоится 27 февраля и начнётся в 15.30 по московскому времени.
В составе команды выступят:
На четвёртое место в команде претендуют Денис Спицов и Алексей Червоткин, сообщает "Матч ТВ".
Также известно, что одно из место в женской команде займёт Наталья Непряева.
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