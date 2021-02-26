Стал известен состав сборной России на скиатлон ЧМ по лыжным гонкам

Стал известен состав сборной России на мужской скиатлон чемпионата мира в Оберстдорфе. Гонка состоится 27 февраля и начнётся в 15.30 по московскому времени.

В составе команды выступят:

Александр Большунов;

Евгений Белов;

Иван Якимушкин.

На четвёртое место в команде претендуют Денис Спицов и Алексей Червоткин, сообщает "Матч ТВ".

Также известно, что одно из место в женской команде займёт Наталья Непряева.