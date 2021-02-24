Вяльбе рассказала, как её заставляли сделать аборт перед Олимпиадой-88

Трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе рассказала о том, что перед Олимпиадой-1988 в Калгари её поставили перед выбором — или делать аборт, или пропустить Игры. Спортсменка в 1987 году родила сына Франса и не смогла поехать в Канаду.

Ранее свою историю с абортом рассказала Анфиса Резцова. Перед Играми-88 она прервала беременность и выиграла золото в эстафете.

Вяльбе пропустила Олимпиаду в Калгари, но затем на трёх Играх подряд выиграла три золотые медали в эстафете. Также на её счету четыре бронзовые награды в личных гонках.

"На самом деле и меня заставляли. Но у меня на этот счёт было своё мнение. Уверена, оно было и у Анфисы. Поэтому она выбрала Олимпийские игры, и никто не вправе её осуждать и обсуждать", — приводит "Чемпионат" слова Вяльбе.

Президент ФЛГР отметила, что её больше интересовали дети, чем Олимпийские игры. Кроме сына Франса, у Вяльбе две дочери — Полина и Варвара.