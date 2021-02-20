Польховский мог попасть в больницу из-за критики в СМИ

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский не сможет помочь команде в оставшихся гонках чемпионата мира по биатлону. Наставник российских биатлонистов почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу.

По сообщению Союза биатлонистов России (СБР), состояние Польховского ухудшилось 19 февраля. Скорая помощь доставила его в госпиталь в Есенице, где тренеру было сделано обследование.

Сейчас состояние Польховского оценивается как стабильное. Главного тренера команды отпустили из больницы, он находится в гостинице.

"Он находится в гостинице под присмотром врачей сборной России", — говорится в сообщении СБР.

Ранее Польховский был подвергнут критике из-за слабых результатов россиян на чемпионате мира. В Поклюке команда пока не завоевала ни одной медали.

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Польховского подвела критика в СМИ

В пресс-службе СБР заявили, что состояние главного тренера команды могло ухудшиться из-за критики, которая звучит в СМИ.

"Конечно, он тяжело переживает результат и критику в СМИ. К тому же он недавно перенёс коронавирус", — приводит "РИА Новости" заявление пресс-службы.

Также сообщается, что Польховскому было тяжело в горах. Глава СБР Виктор Майгуров в четверг отправил главного тренера вниз. Сингл-микст наставник смотрел не на биатлонном стадионе, а в гостинице.