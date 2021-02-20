Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Поклонники обеспокоены состоянием здоровья Бориса Корчевникова
Чиновника администрации Владивостока нашли мёртвым на рабочем месте
Адвокат Жорин рассказал, как продвигается дело Петросяна и Степаненко
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Египте
Лазарев объяснил, почему носит обручальное кольцо
Лыжница Зайферт не может прийти в себя после фотосессии для Playboy
Джигурда подробно рассказал о намерении жениться на бывшей жене
Рогозин рассказал Путину, когда Россия вернётся на Луну
Московский суд арестовал подозреваемого в государственной измене

Польховский мог попасть в больницу из-за критики в СМИ

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский не сможет помочь команде в оставшихся гонках чемпионата мира по биатлону. Наставник российских биатлонистов почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу.

Польховский мог попасть в больницу из-за критики в СМИ

По сообщению Союза биатлонистов России (СБР), состояние Польховского ухудшилось 19 февраля. Скорая помощь доставила его в госпиталь в Есенице, где тренеру было сделано обследование.

Сейчас состояние Польховского оценивается как стабильное. Главного тренера команды отпустили из больницы, он находится в гостинице.

"Он находится в гостинице под присмотром врачей сборной России", — говорится в сообщении СБР.

Ранее Польховский был подвергнут критике из-за слабых результатов россиян на чемпионате мира. В Поклюке команда пока не завоевала ни одной медали.

Драчёв: "Пусть Польховский сдаст анализы, и тогда всё будет понятно"

Польховского подвела критика в СМИ

В пресс-службе СБР заявили, что состояние главного тренера команды могло ухудшиться из-за критики, которая звучит в СМИ.

"Конечно, он тяжело переживает результат и критику в СМИ. К тому же он недавно перенёс коронавирус", — приводит "РИА Новости" заявление пресс-службы.

Также сообщается, что Польховскому было тяжело в горах. Глава СБР Виктор Майгуров в четверг отправил главного тренера вниз. Сингл-микст наставник смотрел не на биатлонном стадионе, а в гостинице.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Артём Пермяков
Последние материалы
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Египте
Лазарев объяснил, почему носит обручальное кольцо
Кто будет на Лубянке: Феликс Дзержинский или Александр Невский?
Польховский мог попасть в больницу из-за критики в СМИ
Лыжница Зайферт не может прийти в себя после фотосессии для Playboy
Украинцы признали внешнее управление своей страной
Джигурда подробно рассказал о намерении жениться на бывшей жене
Стратегия Перссона: шведы предложили финнам план в "войне" с Россией
Рогозин рассказал Путину, когда Россия вернётся на Луну
Норвежцы ждут сражения с французами на финише мужской эстафеты
Популярное
Политика. Новости и аналитика
"Мир затаил дыхание от ужаса": о перспективах слияния РФ, РБ и Украины

Объединение России, Украины и Белоруссии пугает Запад: подробнее о нём рассказал политолог РАНХиГС Александр Новокрещёнов.

"Мир затаил дыхание от ужаса": о перспективах слияния РФ, РБ и Украины
Сергея Лаврова подменили?
Мир. Новости мира
Сергея Лаврова подменили?
Биатлон
Павлова устроила разнос тренерам сборной России по биатлону
Политика. Новости и аналитика
Вопрос фон дер Ляйен о "Спутнике V" вызвал недоумение дипломатов РФ
Любовь Степушова Кто будет на Лубянке: Феликс Дзержинский или Александр Невский? Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский Дроны и балконы: революция в области доставки Вячеслав Шпаковский Василий Амирджанов Сенаторы хотят вернуть в школы НВП Василий Амирджанов
Здоровье и профилактика
Врач назвала гарнир, который является ядовитой "бомбой" для желудка
Биатлон
Халили заменил Бабикова в составе эстафеты на ЧМ по биатлону
Стали известны детали санкций ЕС против РФ из-за Навального
Евросоюз
Стали известны детали санкций ЕС против РФ из-за Навального
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников