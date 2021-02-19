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Драчёв: "Пусть Польховский сдаст анализы и тогда всё будет понятно"

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР), призёр Олимпийских игр Владимир Драчёв в интервью "Правде.Ру" поделился своим мнением о ситуации вокруг сборной России. Команда на чемпионате мира в Поклюке не смогла завоевать ни одной медали за восемь гонок.

Драчёв: "Пусть Польховский сдаст анализы и тогда всё будет понятно"

Драчёв призвал поддержать команду

Первым делом Драчёв призвал поддержать биатлонистов сборной России. По его словам, не нужно гнобить спортсменов, которые максимально отдаются на чемпионате мира.

"Критиков, наверное, много. Я бы хотел вначале поддержать нашу команду в первую очередь. Сейчас ситуация не очень, конечно, позитивная. Все понимаем это. Надо находить хоть небольшие слова позитива для того, чтобы поддержать команду. Я обращаюсь ко всем, чтобы приложить максимум усилий для того, чтобы наша команда сумела всё-таки завоевать медаль на этом чемпионате мира, я не просто делать выводы и гнобить наших спортсменов. Спортсмены делают максимально, что могут. Надо отдать им должное, их нынешнее состояние такое, настолько они могут выступать. Поэтому, конечно, хотелось бы их просто поддержать", — заявил Драчёв.

"Это наше место на данный момент. Что сделать!"

По словам Драчёва, 11-е место в одиночной смешанной эстафете — это настоящая позиция российского биатлона. Экс-глава СБР отметил, что команде не по силам соперничать с мировыми лидерами.

"Мы видели, что по всем компонентам биатлона (их достаточно много), мы проигрывали. И по ходу, и в стрельбе, и в нахождении на рубеже, и в скорострельности, и в точности. Это наше место на данный момент — 11-е. Что сделать! Есть страны, которые просто феноменально отрабатывали, Франция, Норвегия — лидеры. Может быть, даже и скажу, что там совсем уж лидеры. Понятно, что Йоханнес Бё и Экхофф — это лидеры норвежской команды.

Но если взять французскую, которая выиграла, Гигонна — это сильный биатлонист, но всё-таки это не первый топ, самый лучший во французской команде. Но они выиграли. Конечно, Симон удивила своим финишным рывком, просто показала класс, как надо на финише работать и обыгрывать саму Экхофф — трехкратную чемпионку мира", — заявил Драчёв.

"Спортсменов обвинить здесь очень сложно"

Драчёв отметил, что нельзя назвать какую-то одну причину неудачи сборной России, но обвинять спортсменов нельзя.

"Здесь надо комплексно смотреть. Спортсменов обвинить здесь очень сложно. Но, наверное, на выбор места подготовки главным тренером после последнего этапа Кубка мира надо смотреть. Потому что команда была в хорошем настроении. Неплохо, даже отлично, выступила на последнем этапе в Италии. И были какие-то надежды на чемпионат мира.

Как специалисты, мы видели, большой проигрыш по ходу, большие отставания, не всегда скорострельность была, не всегда точность. Но это нюансы, которые видны специалистам. По телевизору вроде как все красиво получилось, выиграли эстафету. Александр Логинов выиграл гонку на 20 км. Все вроде бы так складывалось и неплохо. Но чуда не произошло. К сожалению, мы проигрываем по всем параметрам, составляющим биатлон", — сказал Драчёв.

Что делать с российским биатлоном

По словам Драчёва, после чемпионата мира можно ожидать организационных выводов.

"Как говорит Валерий Николаевич Польховский (уже все там очень много говорят), надо сделать анализ. Пусть он сходит, сдаст анализы и тогда будет всё понятно. Я думаю, что после чемпионата мира будет очень много интересного.

Будем смотреть, будем любоваться спортом. А уж как получится у наших… Будем, если что, просто болеть за красоту биатлона", — заявил Драчёв.

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Автор: Артём Пермяков
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