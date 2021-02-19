Допинг-офицеры снова не дали выспаться Куклиной

Российская биатлонистка Лариса Куклина пожаловалась своим подписчикам в Instagram на допинг-офицеров, которые работают на чемпионате мира в Поклюке. Спортсменка хотела выспаться, но за анализами к ней пришли в шесть утра.

Куклина во второй раз попадает в подобную ситуацию. 11 февраля допинг-офицеры разбудили биатлонистку в семь утра.

"Как вы думаете, где я опять нахожусь? В прошлый раз было семь утра, сегодня в шесть утра пришли. Хотела выспаться, но у допинг-контроля оказались другие планы на мой сон", — написала Куклина.

Результаты Куклиной

Куклина в Поклюке приняла участие только в индивидуальной гонке, где заняла 14-е место. У спортсменки есть шанс попасть в состав женской эстафеты — решение тренеров ожидается позже.

Перед чемпионатом мира Куклина приняла участие в чемпионате Европы, где завоевала две бронзовые медали — в индивидуальной гонке и сингл-миксте.