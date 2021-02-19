Павлова устроила разнос тренерам сборной России по биатлону

Российская биатлонистка Евгения Павлова обвинила тренерский штаб в неудачном выступлении на чемпионате мира в Поклюке. Спортсменка высказала претензии после провального сингл-микста, в котором она в паре с Эдуардом Латыповым заняла 11-е место.

До этого в спринте Павлова заняла 51-е место, а в гонке преследования поднялась на 40-ю строчку.

Павлова про самоподготовку

По словам Павловой, в неудачных результатах нельзя винить спортсменов, которые готовились к чемпионату по своим планам. Ранее среди экспертов прозвучало мнение о том, что Александру Логинову, Матвею Елисееву и другим спортсменам необходимо оставить личных тренеров и готовиться вместе с командой.

"У нас с Шашиловым нет конфликтов из-за этого. Личный тренер знает, какие тренировки мне зайдут, а какие нет", — приводит "РИА Новости" слова Павловой.

Павлова про ошибку тренеров

По мнению спортсменки, тренерский штаб не угадал с местом проведения сборов перед турниром. Команда за три недели до старта чемпионата приехала в Поклюку, где проводила подготовку в горах.

"Просто надо признать свою вину и сказать: "Мы накосячили". Это все видят. Это касается и подготовки, и места проведения сбора перед чемпионатом мира", — добавила Павлова.

"Я даже ногу поднять не могу"

Из-за того, что команда находится в горах, спортсменам тяжело в функциональном плане. Спортсменка призналась, что "не может поднять ногу".

"Мы не просто так идем пешком, каждый из нас выворачивается наизнанку. Всем тяжело. Я же даже ногу поднять не могу", — приводит ТАСС слова Павловой.

Павлову не отпустили вниз

Чтобы исправить ситуацию, Павлова хотела переехать в другой отель, который находится ниже. По её словам, никакой реакции со стороны тренерского штаба не было.

"После спринта я в слезах писала, молила спустить меня вниз, поскольку больше не могла здесь находиться. У меня слабость, я не сплю. Нам советовали с этим вопросом обращаться к менеджеру, я знаю, что к Польховскому обращался доктор. Но ответа не последовало", — говорит Павлова.

Также спортсменка добавила, что изначально предполагались сборы в итальянском Антхольце, но в последний момент всё поменялось и спортсменов повезли в Поклюку.

Польховский не слышал просьб Павловой

Главный тренер команды Валерий Польховский заявил, что ничего не знает о просьбах Павловой. Он предложил спортсменке приходить к нему лично, а не обращаться через своего тренера.

"Мы здесь уже давно, но такой просьбы от Евгении я не получал. До меня такая информация не доходила", — заявил Польховский.