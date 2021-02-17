Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в полуфинал Australian Open. За путёвку в решающий матч турнира он поспорит с россиянином Даниилом Медведевым.
В четвертьфинале Циципас обыграл испанского теннисиста Рафаэля Надаля. Встреча завершилась в пяти сетах за 4 часа 8 минут. При этом первые два грек проиграл — 3:6, 2:6. Но затем аутсайдер матча смог переломить его ход на тай-брейке — 7:6, 6:4, 7:5.
Полуфинал Циципаса и Медведева состоится в Мельбурне 19 февраля. За день до этого путёвку в финал разыграют россиянин Аслан Карацев и серб Новак Джокович.
По словам Циципаса, Медведев — сильный и стабильный игрок, у которого много побед подряд. Греческий теннисист надеется, что ему помогут болельщики, которые возвращаются на Australian Open после окончания карантина.
"Жду с нетерпением эту встречу, знаю, будет тяжело. Наконец-то будут фанаты, это очень радостная новость, которая заставит нас играть лучше", — заявил Циципас после матча.
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