Циципас сотворил сенсацию и вышел на Медведева

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в полуфинал Australian Open. За путёвку в решающий матч турнира он поспорит с россиянином Даниилом Медведевым.

В четвертьфинале Циципас обыграл испанского теннисиста Рафаэля Надаля. Встреча завершилась в пяти сетах за 4 часа 8 минут. При этом первые два грек проиграл — 3:6, 2:6. Но затем аутсайдер матча смог переломить его ход на тай-брейке — 7:6, 6:4, 7:5.

Полуфинал Циципаса и Медведева состоится в Мельбурне 19 февраля. За день до этого путёвку в финал разыграют россиянин Аслан Карацев и серб Новак Джокович.

Циципас надеется на болельщиков

По словам Циципаса, Медведев — сильный и стабильный игрок, у которого много побед подряд. Греческий теннисист надеется, что ему помогут болельщики, которые возвращаются на Australian Open после окончания карантина.

"Жду с нетерпением эту встречу, знаю, будет тяжело. Наконец-то будут фанаты, это очень радостная новость, которая заставит нас играть лучше", — заявил Циципас после матча.