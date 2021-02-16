Аслан Карацев вышел в полуфинал Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев преподнёс ещё одну сенсацию на Australian Open. В четвертьфинале 114-й номер рейтинга ATP победил опытного болгарина Григора Димитрова.

Встреча завершилась за 2 часа 28 минут. Димитров выиграл первый сет со счётом 6:2, но затем Карацев не оставил шансов сопернику - 6:4, 6:1, 6:2.

Карацев попал на Australian Open через квалификацию, после чего поочерёдно обыграл:

Джанлуку Магера (Италия);

Егора Герасимова (Белоруссия);

Диего Шварцмана (Аргентина);

Феликса Оге-Альяссима (Канада).

В полуфинале Карацев встретится с победителем матча Новак Джокович - Александр Зверев. Эта игра состоится сегодня.

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