Российский теннисист Аслан Карацев преподнёс ещё одну сенсацию на Australian Open. В четвертьфинале 114-й номер рейтинга ATP победил опытного болгарина Григора Димитрова.
Встреча завершилась за 2 часа 28 минут. Димитров выиграл первый сет со счётом 6:2, но затем Карацев не оставил шансов сопернику - 6:4, 6:1, 6:2.
Карацев попал на Australian Open через квалификацию, после чего поочерёдно обыграл:
В полуфинале Карацев встретится с победителем матча Новак Джокович - Александр Зверев. Эта игра состоится сегодня.
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