"Краснодар" хочет заменить Рамиреса экс-игроком "Реала" Коэнтрау

"Краснодар" ведёт поиски футболиста для замены защитника Кристиана Рамиреса. Футболист получил тяжёлую травму колена и не сыграет в оставшейся части сезона.
По сведениям "Чемпионата", в шорт-листе "Краснодара" как минимум два игрока. Один из них - экс-футболист "Реала" Фабиу Коэнтрау, который сейчас выступает за "Риу Ави". Также рассматривает вариант с приглашением Нила Тейлора из "Астон Виллы".
Коэнтрау вместе с "Реалом" выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также чемпионат и Кубок Испании. Кроме мадридской команды, 32-летний португалец выступал за:
"Краснодар" возобновит сезон домашним матчем против загребского "Динамо". Игра 1/16 финала Лиги Европы состоится 18 февраля.
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