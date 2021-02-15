"Краснодар" хочет заменить Рамиреса экс-игроком "Реала" Коэнтрау

"Краснодар" ведёт поиски футболиста для замены защитника Кристиана Рамиреса. Футболист получил тяжёлую травму колена и не сыграет в оставшейся части сезона.

По сведениям "Чемпионата", в шорт-листе "Краснодара" как минимум два игрока. Один из них - экс-футболист "Реала" Фабиу Коэнтрау, который сейчас выступает за "Риу Ави". Также рассматривает вариант с приглашением Нила Тейлора из "Астон Виллы".

Фаибу Коэнтрау

Коэнтрау вместе с "Реалом" выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также чемпионат и Кубок Испании. Кроме мадридской команды, 32-летний португалец выступал за:

"Риу Ави" (Португалия);

"Бенфика" (Португалия);

"Насьонал" (Португалия);

"Сарагоса" (Испания);

"Монако" (Франция);

"Спортинг" (Португалия).

"Краснодар" возобновит сезон домашним матчем против загребского "Динамо". Игра 1/16 финала Лиги Европы состоится 18 февраля.