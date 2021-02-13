Фигурист Алексей Ягудин признался, что любит радовать своих дочек, однако воспитание он ставит на первое место. Спортсмен объяснил, что понимает важность дисциплины.

"Без жесткой критики ни в коем случае. Не жестоко, а жестко. Для них самое ужасное наказание — когда забирают гаджеты. Сначала домашнее задание — а потом вперед. Для моих детей сейчас спорт и образование на первом месте", — отметил Ягудин.