Швеция определилась с составом на спринтерские гонки ЧМ по биатлону

Тренеры сборной Швеции по биатлону назвали состав на спринтерские гонки чемпионата мира в Поклюке. Мужской спринт состоится 12 февраля, женский на день позже.

По сведениям Aftonbladet, у мужчин на старт выйдут :

Йеспер Нелин,

Себастьян Самуэльссон,

Мартин Понсилуома,

Пеппе Фемлинг.

Женскую гонку проведут:

Ханна Эберг,

Эльвира Эберг,

Линн Перссон,

Мона Брорссон.

10 февраля сборная Швеции завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете. В составе команды участие принимали Самуэльссон, Понсиулома, Перссон и Ханна Эберг.