Тренеры сборной Швеции по биатлону назвали состав на спринтерские гонки чемпионата мира в Поклюке. Мужской спринт состоится 12 февраля, женский на день позже.
По сведениям Aftonbladet, у мужчин на старт выйдут :
Женскую гонку проведут:
10 февраля сборная Швеции завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете. В составе команды участие принимали Самуэльссон, Понсиулома, Перссон и Ханна Эберг.
Политтехнолог, долгое время работающий с президентом РФ, прокомментировал слухи о возможном романе гимнастки с лидером страны.