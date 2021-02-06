Лыжник Сергей Устюгов примет участие в чемпионате мира в составе российской сборной.

Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе. Напомним, ранее спортсмен пропустил несколько гонок из-за коронавируса.

"Сергей точно поедет на чемпионат мира, в спринте он однозначно будет участвовать, а дальше будем смотреть. Есть много всяких мыслей и планов, будем смотреть на его состояние непосредственно на месте. Видно, что он хочется сейчас продышаться на все сто, вспомнить, как бегать на этих скоростях", — отметила Вяльбе.