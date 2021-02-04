ЦСКА провёл переговоры с экс-нападающим "Зенита" Рондоном

ЦСКА намерен подписать бывшего нападающего "Зенита" Саломона Рондона. Клуб уже провёл переговоры с футболистом, который сейчас выступает за китайский "Далянь Ифан".

Рондон является приоритетной целью для ЦСКА. Сам игрок заинтересован в возвращении в чемпионат России, сообщает "Чемпионат".

Саломон Рондон

Рондон в чемпионате РПЛ выступал за "Рубин" и "Зенит". В 2016 году венесуэлец уехал в Англию, где играл за "Вест Бромвич" и "Ньюкасл". В китайской суперлиге выступает с 2019 года.