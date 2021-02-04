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ЦСКА провёл переговоры с экс-нападающим "Зенита" Рондоном

Спорт » Командные виды » Футбол

ЦСКА намерен подписать бывшего нападающего "Зенита" Саломона Рондона. Клуб уже провёл переговоры с футболистом, который сейчас выступает за китайский "Далянь Ифан".

Рондон является приоритетной целью для ЦСКА. Сам игрок заинтересован в возвращении в чемпионат России, сообщает "Чемпионат".

Саломон Рондон

Рондон в чемпионате РПЛ выступал за "Рубин" и "Зенит". В 2016 году венесуэлец уехал в Англию, где играл за "Вест Бромвич" и "Ньюкасл". В китайской суперлиге выступает с 2019 года.

  • "Рубин" - 56 матчей, 24 гола.
  • "Зенит" - 58 матчей, 28 голов.
Автор: Артём Пермяков
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