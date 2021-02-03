Сборная России одержала победу над Японией в матче группового турнира ATP Cup.
Даниил Медведев за 1 час 17 минут обыграл Кея Нисикори в двух сетах - 6:2, 6:4. Ранее Андрей Рублёв победил Ёсихито Нисиоку - 6:1, 6:3.
Позже будет проведен парный матч, который турнирного значения иметь не будет.
Сборная России вышла в полуфинал турнира. Соперник команды определится позже.
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.