Медведев и Рублёв вывели Россию в полуфинал ATP Cup

Сборная России одержала победу над Японией в матче группового турнира ATP Cup.

Даниил Медведев за 1 час 17 минут обыграл Кея Нисикори в двух сетах - 6:2, 6:4. Ранее Андрей Рублёв победил Ёсихито Нисиоку - 6:1, 6:3.

Позже будет проведен парный матч, который турнирного значения иметь не будет.

Россия — Япония на ATP Cup

Андрей Рублёв — Ёсихито Нисиока — 6:1, 6:3.

Даниил Медведев — Кеи Нисикори - 6:2, 6:4.

Евгений Донской/Аслан Карацев — Бен Маклахан/Ёсихито Нисиока.

Сборная России вышла в полуфинал турнира. Соперник команды определится позже.