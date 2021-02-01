Швейцарцы получили прибыль, несмотря на отмену ЧМ по хоккею 2020

Организаторы чемпионата мира по хоккею 2020 года получат прибыль, несмотря на отмену турнира. Соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.

По сведениям Le Matin, Швейцарский хоккейный союз и Международная федерация хоккея (IIHF) получат страховку в размере 12,5 млн евро. Сумма будет разделена между организациями поровну.

IIHF в 2013 году обязала национальные федерации, которые проводят ЧМ, страховать турниры на случай отмены. В 2020 году впервые организаторам пришлось воспользоваться страховкой.

В 2021 году IIHF отменила ЧМ в Белоруссии по политическим причинам. Матчи турнира примет Латвия как соорганизатор турнира. Также игры могут быть проведены в Словакии. Ранее сообщалось, что Минск ведёт переговоры с международной федерацией по вопросу компенсации за отмену.