Эксперт: "Самое главное, чтобы Промес к "Спартаку" относился серьезно"

Заслуженный тренер России Василий Костровский в комментарии "Правде.Ру" заявил, что приход нападающего Квинси Промеса поможет "Спартаку". По его словам, футболист не должен был растерять лучших качеств за время выступлений в "Аяксе".

"Я считаю, что Промес — качественный игрок, что он доказал в своем первом приходе, когда он был один из лидеров "Спартака". Не думаю, что во время игры в "Аяксе" в последнем клубе он растерял свои качества. Поэтому, я считаю, что этот игрок точно усилит игру "Спартака". Мы знаем историю его перехода. Поэтому здесь самое главное, чтобы он к этому относился серьезно и, выходя за "Спартак", полностью отдавал свои силы", — заявил Костровский.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что "Спартак" арендует Промеса до конца сезона, после чего выкупит его контракт за 9 млн евро. В клубе подтвердили договорённость с "Аяксом".