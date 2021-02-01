Юра Мовсисян завершил футбольную карьеру в 33 года

Бывший футболист "Спартака" Юра Мовсисян принял решение о завершении карьеры. Последним клубом 33-летнего игрока стал американский "Чикаго Файр".

О завершении карьеры Мовсисяна объявила Федерация футбола Армении (ФФА). По признанию игрока, его в последнее время преследовали травмы.

"Лучше завершить карьеру сейчас с несколькими хорошими предложениями на столе, чем пытаться играть еще пару лет", — заявил Мовсисян.

Экс-футболист теперь займёт пост в ФФА и станет послом федерации в Северной Америке.

Карьера Мовсисяна

Мовсисян выступал в России с 2011 по 2016 года за "Краснодар" и "Спартак". В составе "быков" он провёл 51 матч (23 гола), за красно-белых — 66 игр (27 мячей).

Также армянский футболист играл за датский "Раннерс", шведский "Юргорден" и клубы МЛС "Канзас-Сити", "Реал Солт-Лейк", "Чикаго Файр".

За сборную Армении отыграл 38 матчей, в которых забил 14 голов.