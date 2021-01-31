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Месси может покинуть "Барселону" после обнародования его зарплаты

Спорт » Командные виды » Футбол

Лионель Месси оказался разъярён после публикации его зарплаты за четыре года в прессе. Сейчас футболист хочет покинуть "Барселону", поскольку считает, что клуб его предал.

Напомним, издание El Mundo сообщало, что за последние четыре года Месси получил по контракту 555,2 миллиона евро. Спортсмен считает, что он не сможет выступать за клуб, который не может защитить своих игроков от прессы.

Примечательно, что Месси уже хотел покинуть клуб летом прошлого года, однако решил остаться.

Автор: Алексей Корнеев
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