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НХЛ допустила Овечкина и других россиян "Вашингтона" к играм

Спорт » Командные виды » Хоккей

Российские хоккеисты "Вашингтона Илья Самсонов, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Александр Овечкин могут сыграть с "Бостоном" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игроки отбыли четырёхматчевое наказание за нарушение антиковидных правил.

Кроме нарушения медицинского протокола, "Вашингтон" оштрафовали на 100 тыс. долларов. Российские хоккеисты собрались в одном номере, что запрещено по правилам. Позже положительный тест на коронавирус сдал вратарь Самсонов.

"Вашингтон" в четырёх матчах без россиян набрал семь очков из восьми. "Кэпиталз" на своей площадке сыграет с "Бостоном" 31 января.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Надежда Яковлева
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