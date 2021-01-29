УЕФА ведёт разработку новой Лиги чемпионов

Глава УЕФА Александер Чеферин ведёт переговоры с европейскими клубами о новом формате Лиги чемпионов. Союз старается не допустить создания суперлиги, о которой в последнее время ведутся разговоры в СМИ.

По сведениям AS, в переговорах участвуют "Реал", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" и "Фенербахче". Новый турнир может стартовать с 2024 года.

Вместе с тем изменение формата может произойти и раньше. Но для этого УЕФА необходимо будет переподписать контракты с телевизионщиками.

Чтобы организовать турнир в новом формате, УЕФА необходимо будет увеличить количество игровых дней для Лиги чемпионов. Для этого ведущие чемпионаты должны будут сократить количество участников и изменить кубковые турниры.