Стало известно название сборной России на ЧМ по лыжным видам

Международная федерация лыжного спорта (FIS) выбрала название сборных России по лыжным гонкам, прыжках с трамплина и лыжному двоеборью, которое будет использовано на чемпионате мира. Турнир состоится с 22 февраля по 7 марта в немецком Оберстдорфе.

Во время соревнований российские спортсмены будут выступать под названием "Russian Ski Federation" ("Федерация лыжного спорта России"), сообщает ТАСС.

Кроме этого, у FIS было ещё два варианта:

"Национальные спортсмены России" (National athletes of Russia);

"Нейтральные спортсмены России" (Neutral athletes of Russia).

Российские спортсмены будут выступать под флагом FIS. Если лыжник из России выиграет гонку, вместо российского гимна будет звучать гимн международной федерации.