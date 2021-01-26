Международная федерация лыжного спорта (FIS) выбрала название сборных России по лыжным гонкам, прыжках с трамплина и лыжному двоеборью, которое будет использовано на чемпионате мира. Турнир состоится с 22 февраля по 7 марта в немецком Оберстдорфе.
Во время соревнований российские спортсмены будут выступать под названием "Russian Ski Federation" ("Федерация лыжного спорта России"), сообщает ТАСС.
Кроме этого, у FIS было ещё два варианта:
Российские спортсмены будут выступать под флагом FIS. Если лыжник из России выиграет гонку, вместо российского гимна будет звучать гимн международной федерации.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.