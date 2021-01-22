В Токио опровергли слухи об отмене Олимпиады

Заместитель генсекретаря правительства Японии Манабу Сакаи отреагировал на информацию об отмене Олимпиады-2020. По его словам, Токио ведёт подготовку к Играм по плану.

The Times сообщило, что на закрытом совещании в Токио было решено отменить Игры в 2021 году и подать заявку на проведение Олимпиады в 2032 году.