В Токио опровергли слухи об отмене Олимпиады

Заместитель генсекретаря правительства Японии Манабу Сакаи отреагировал на информацию об отмене Олимпиады-2020. По его словам, Токио ведёт подготовку к Играм по плану.
The Times сообщило, что на закрытом совещании в Токио было решено отменить Игры в 2021 году и подать заявку на проведение Олимпиады в 2032 году.
"Разумеется, мы смотрим на обстановку в мире, но до момента итогового принятия решения о проведении Игр правительство намерено вести подготовку как следует", — приводит The Mainichi слова Сакаи.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.