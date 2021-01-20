Хабиб прокомментировал возможное возобновление карьеры

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что пока не имеет мотивации к возобновлению карьеры. Боец отметил, что у него нет желания подраться с кем-либо.

"Должна быть какая-то мотивация, голод, но я этого не чувствую. Я добился практически всего в этом виде спорта, и у меня нет желания с кем-то подраться", — приводит Sport24 слова Нурмагомедова.

Нурмагомедов в 29 поединках одержал 29 побед. Хабиб также заявил, что не знает, что должно произойти для возвращения в октагон.