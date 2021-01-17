Норвежский биатлонист Йоханнес Бё отреагировал на слухи о возможном переходе российского лыжника Александра Большунова в биатлон.

По его словам, "биатлонная семья" готова принять лыжника.

"Будет немного печально, если Большунов сменит вид спорта. Но, безусловно, биатлонная семья готова открыть двери для каждого, кто хочет себя попробовать. Думаю, это стало бы хорошим вызовом как для нас, так и для него. Может быть он ищет для себя новый вызов", — отметил биатлонист.