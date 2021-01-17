Боец ММА Джефф Монсон уверен, что Хабиб Нурмагомедов может вернуться в октагон не ради денег. По его мнению, у российского "Орла" есть всё, что ему нужно.

"Думаю, что UFC и Дана Уайт очень хотят, чтобы он вернулся в октагон и снова дрался. Зная Хабиба, я уверен, что дело не в деньгах. Он уже заработал много денег, у него есть все, что ему нужно. Остается только то, что это может быть просто вызовом для Хабиба. Это трудный шаг для бойца — отступить от своего пути и перестать драться", — объяснил Монсон.

"Я знаю, что его отец умер, и Хабиб дал маме обещание, что он больше не дерется. Но бойцу сложно устоять от возвращения, когда у него такой бэкграунд. Мне кажется, Хабиб действительно хочет, чтобы его удивили, бросили вызов и заставили вернуться в октагон. Поэтому я очень даже верю в такой исход событий", — добавил боец.