На этапе Кубка мира в Оберхофе стартует женская эстафета

На шестом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе 16 января состоится эстафета у женщин. Биатлонистки выйдут на старт в 16.45 по московскому времени.

Сборная России получила шестой стартовый номер и будет стартовать со второго ряда. В составе команды выступят Евгения Павлова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

На этапе в Контиолахти сборная России была четвёртой в эстафете, в Хохфильцене команда финишировала восьмой.

Старт-лист женской эстафеты

Швеция (Брорссон, Перссон, Элвира Эберг, Ханна Эберг). Франция (Бескон, Шевалье-Буше, Бреза-Буше, Симон). Норвегия (Тандерворлд, Лин, Экхофф, Ройселанн). Германия (Хинц, Хеттих, Херрманн, Пройсс). Италия (Витоцци, Лардшнейдер, Вирер, Санфилиппо). Россия (Павлова, Куклина, Миронова, Кайшева).

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