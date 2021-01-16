На этапе Кубка мира в Оберхофе стартует женская эстафета

На шестом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе 16 января состоится эстафета у женщин. Биатлонистки выйдут на старт в 16.45 по московскому времени.
Сборная России получила шестой стартовый номер и будет стартовать со второго ряда. В составе команды выступят Евгения Павлова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.
На этапе в Контиолахти сборная России была четвёртой в эстафете, в Хохфильцене команда финишировала восьмой.
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