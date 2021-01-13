Константинова объяснила уход из академии Плющенко

Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о причинах ухода из академии Евгения Плющенко. Ранее стало известно, что спортсменка прекратила сотрудничество с тренером Александром Волковым.

Константинова не выступала в этом сезоне, а в прошлом дважды была 11-й на этапах серии "Гран-при".

По словам Константиновой, причиной ухода стали организационные моменты в тренировочном процессе.

"Произошли изменения, и условия перестали быть комфортными", — приводит Sport24 слова Константиновой.

Фигуристка отметила, что у неё остались хорошие отношения с Плющенко и Волковым.