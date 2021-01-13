Константинова объяснила уход из академии Плющенко

Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о причинах ухода из академии Евгения Плющенко. Ранее стало известно, что спортсменка прекратила сотрудничество с тренером Александром Волковым.
Константинова не выступала в этом сезоне, а в прошлом дважды была 11-й на этапах серии "Гран-при".
По словам Константиновой, причиной ухода стали организационные моменты в тренировочном процессе.
"Произошли изменения, и условия перестали быть комфортными", — приводит Sport24 слова Константиновой.
Фигуристка отметила, что у неё остались хорошие отношения с Плющенко и Волковым.
"Большое спасибо им и за поддержку и за то, что вернули меня в спорт", — заявила Константинова.
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