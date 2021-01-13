Самуэльссон выступил за переход Большунова в биатлон

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон рассказал о том, как он относится к идее перехода лыжника Александра Большунова в биатлон. По его словам, двукратному победителю "Тур де Ски" стоит попробовать свои силы против лучших биатлонистов.

"Мне кажется, это хорошая идея. Ему стоит изменить спорт и попытаться посоревноваться с лучшими биатлонистами планеты", — приводит Expressen слова Самуэльссона.

Разговоры о переходе Большунова в биатлон пошли после его победы в "Тур де Ски". Отец Александра заявил, что у лыжника есть собственное оружие, а в детстве он хотел заниматься биатлоном.